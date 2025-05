Zehn Olympia-Medaillen verlor der frühere Top-Schwimmer Gary Hall bei den Bränden in Los Angeles. Jetzt bekommt er Ersatz vom IOC.

Ex-Schwimmer Gary Hall (l) bekam von IOC-Präsident Thomas Bach Ersatz für seine beim Feuer in Los Angeles verlorenen Olympia-Medaillen.

Los Angeles - Knapp vier Monate nach den verheerenden Waldbränden in Los Angeles hat der frühere Schwimmer Gary Hall Jr. vom IOC Ersatz für seine im Feuer verlorenen Olympia-Medaillen erhalten. Bei einer Feierstunde am Sitz des Internationalen Olympischen Komitees in Lausanne übergab IOC-Präsident Thomas Bach dem Amerikaner Repliken der zehn Medaillen. „Das ist eine einzigartige Zeremonie. Ich glaube, das ist nie zuvor passiert und wird hoffentlich nie wieder vorkommen“, sagte Bach.

Hall hatte in seiner Karriere fünfmal Gold, dreimal Silber und zweimal Bronze bei den Sommerspielen 1996, 2000 und 2004 gewonnen. Während der Waldbrände im Januar musste er sein Haus aufgrund einer dringend nötigen Evakuierung verlassen, das Gebäude brannte anschließend vollständig ab. Ihm blieb nicht mehr genug Zeit, die Medaillen in Sicherheit zu bringen.

„Ich kann der olympischen Bewegung nicht genug für die Unterstützung in dieser schweren Zeit danken“, sagte Hall, nachdem er die Ersatzmedaillen entgegengenommen hatte. „Ich hoffe, ich schaffe es diesmal besser, sie zu beschützen“, sagte der 50-Jährige.