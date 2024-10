Fiebich und Sabally mit New York vor Final-Einzug in WNBA

New York - Die deutschen Basketball-Nationalspielerinnen Leonie Fiebich und Nyara Sabally stehen in der nordamerikanischen Profiliga WNBA mit dem Team von New York Liberty kurz vor dem Einzug in die Finalserie. Mit dem 88:84 gegen die Las Vegas Aces gewann New York daheim auch das zweite Halbfinalspiel und benötigt nur noch einen weiteren Erfolg zum Weiterkommen.

Fiebich erzielte in gut 25 Minuten Spielzeit sechs Punkte, Sabally kam nicht zum Einsatz. Überragende Akteurin war US-Olympiasiegerin Sabrina Ionescu mit 24 Punkten. Für Las Vegas gelangen A'ja Wilson ebenfalls 24 Zähler. „Es ist schön, 2:0 zu führen, aber wir haben noch nichts gewonnen. Alle wissen das. Wir haben getan, was wir tun mussten und den Heimvorteil verteidigt“, sagte Ionescu.

Die dritte Partie findet am Freitag in Las Vegas statt. Die Aces waren zuletzt zweimal WNBA-Meisterinnen und bezwangen im Vorjahr im Finale New York. Bisher hat es noch kein Team in der Geschichte der Liga geschafft, einen 0:2-Rückstand in den Playoffs noch zu drehen.