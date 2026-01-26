Die Formel 1 testet in Barcelona. Nur zu sehen gibt es für die Öffentlichkeit bei den Privattests so gut wie nichts. Das hat mit der Regelrevolution zu tun.

So sieht der Circuit de Barcelona-Catalunya mit einem Rennwagen aus. (Archivbild)

Barcelona - Die Formel 1 macht aus den Testfahrten in Barcelona eine Geheimsache. Sicherheitskräfte sind zum Auftakt der privat organisierten Tests am Montag rund um den Circuit de Barcelona-Catalunya im Einsatz gewesen. Wie das Internetportal „the-race.com“ weiter berichtet, wurden einige Menschen sogar aus öffentlichen Bereichen vom Sicherheitspersonal vertrieben. Es wurden auch Zufahrtsstraßen gesperrt.

Nicht einmal angucken

Teile der Grand-Prix-Strecke von Barcelona sind von öffentlichen Orten aus einsehbar. „The-race.com“ zufolge wurden auch Journalisten und Fotografen von einem Wachmann angewiesen, einen nahegelegenen Aussichtspunkt zu verlassen. Die Begründung demnach: Jede Sicht auf den Kurs, selbst von öffentlichem Grund aus, sei Eigentum der Rennstrecke. Öffentliche Angaben lagen zunächst nicht vor.

Die Formel-1-Teams haben im Jahr der größten Regeländerungen ihrer jüngeren Grand-Prix-Geschichte die Testfahrten in Barcelona privat organisiert. Der Zugang ist extrem eingeschränkt, Medien sind nicht zugelassen.

Williams kommt gar nicht erst

Die künftigen Autos haben neue Motoren, die Wagen sind außerdem kürzer und schmaler. Die Teams wollen in Barcelona so abgeschirmt wie möglich Erkenntnisse über die Neuerungen gewinnen. Deswegen sind die Testzeiten so wichtig. Nach dem Event in Spanien sind noch zwei offizielle Veranstaltungen vom 11. bis zum 13. Februar und 18. bis 20. Februar in Bahrain angesetzt.

In Barcelona sind nur zehn von insgesamt elf Rennställen am Start. Bei Williams sind bei der Entwicklung des neuen Wagens mit dem Kürzel FW48 Verzögerungen aufgetreten. Deshalb lässt der britische Traditionsrennstall die Privattests aus. In Bahrain will Williams wieder dabei sein. Am 8. März findet in Melbourne der erste Grand Prix des Jahres statt.