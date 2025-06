Schmerzen an der Hand haben Lance Stroll zuletzt ausgebremst. Der Kanadier kämpfte um sein Comeback - rechtzeitig zum Grand Prix in der Heimat.

Lance Stroll kann nach einer Handoperation bei seinem Heimrennen in Kanada starten. Der Aston-Martin-Pilot musste wegen wochenlanger Probleme zuletzt auf einen Start beim Grand Prix in Barcelona verzichten. Stroll unterzog sich stattdessen einem Eingriff.

„Ich freue mich darauf, an diesem Wochenende bei meinem Heim-Grand-Prix wieder für das Team zu fahren“, erklärte Stroll vor dem zehnten Formel-1-Rennen dieser Saison an diesem Wochenende in Montréal. „Nach meinem Eingriff fühle ich mich gut und habe diese Woche ein paar Runden in Paul Ricard gedreht, um mich vorzubereiten.“

Der heute 26-Jährige hatte sich vor dem Saisonstart 2023 bei einem Radunfall verletzt und war anschließend am Handgelenk operiert worden. Stroll ist aktuell mit 14 Punkten WM-Zwölfter.