Der neue Formel-1-Film soll nur der Anfang sein. Rennfahrer Lewis Hamilton will sich auch in Hollywood immer mehr einen Namen machen. An die Rolle des Schauspielers denkt er aber nicht.

Monaco - Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton sieht in der Filmindustrie eine Zukunft als Produzent für sich. In dieser Funktion gestaltete der Ferrari-Star bereits den Ende nächsten Monats in die Kinos kommenden neuen Streifen „F1: The Movie“ mit Hauptdarsteller Brad Pitt mit. Weitere Projekte sind parallel zur Rennfahrerkarriere in Planung.

Er habe bereits drei Konzepte für neue Filme erarbeitet, sagte der 40-Jährige vor dem Großen Preis von Monaco am Sonntag (15.00 Uhr/Sky): „Mindestens zwei davon werden Animationsfilme sein, und einer davon befindet sich schon in der Phase des ersten Teils des Drehbuchs, es ist also spannend.“

„Oh mein Gott, das ist verrückt!“

Dawn Apollo Films heißt Hamiltons eigene Produktionsfirma, deren Logo auch im Vorlauf des neuen Formel-1-Films mit einer Animation gezeigt wird. „Es war großartig, das zu sehen“, sagte der siebenmalige Weltmeister: „Dann wird auch ziemlich früh im Film gezeigt, wer den Film produziert hat, und da steht mein Name. Ich dachte nur: Oh mein Gott, das ist verrückt!“ Hamilton denkt daran, künftig auch Dokumentarfilme zu produzieren.

Hamilton sah eigenen Film schon mehr als 20 Mal

Am Mittwochabend hatte es für die Fahrer eine Privatvorstellung des kommenden Formel-1-Films gegeben. Bis auf Weltmeister Max Verstappen und Lance Stroll waren alle 18 anderen Piloten anwesend. Hamilton schrieb am Drehbuch mit und hatte Anteil daran, dass der Streifen möglichst authentisch wirkt. Es handelt sich um einen Hollywood-Streifen mit fiktiver Geschichte, der bei Rennen in den Jahren 2023 und 2024 gefilmt wurde.

„So etwas hat noch nie jemand gemacht - und ich bin wirklich stolz darauf“, sagte Hamilton, der seinen ersten mitproduzierten Film laut eigener Aussage schon mehr als 20 Mal gesehen hat.