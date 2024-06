Die deutschen Springreiter haben mit dem Sieg auf der Etappe der Global Champions Tour in Paris nichts zu tun. Eine junge Französin siegt. Immerhin ist ein Deutscher in der Gesamtwertung Zweiter.

Französin Jeanne Sadran gewinnt Großen Preis in Paris

Die französische Springreiterin Jeanne Sadran blieb bei der Global Champions Tour in Paris als einzige Starterin ohne Fehlerpunkte.

Paris - Springreiterin Jeanne Sadran hat die Station der Global Champions Tour in Paris gewonnen. Die 22-Jährige blieb mit ihrem elfjährigen Hengst Dexter als einzige Starterin auch im Stechen ohne Fehlerpunkte. Für ihren Sieg erhielt die Französin mehr als 100.000 Euro von der Gesamtdotierung von knapp über 300.000 Euro.



Insgesamt waren vier Paare ohne Fehler durch den Normalumlauf gekommen und hatten das Stechen erreicht. Der zweitplatzierte Amerikaner Kent Farrington auf Myla, der Dritte Johan-Sebastian Gulliksen aus Norwegen auf America und der Vierte Spencer Smith aus den USA mit Keeneland waren in der entscheidenden Runde alle schneller als Sadran, hatten aber jeweils einen Abwurf.



Die deutschen Reiter hatten mit dem Ausgang des Springens nichts zu tun. Philipp Schulze Topphoff aus Havixbeck bei Münster wurde mit Carla als bester Deutscher Zwölfter. Die Gesamtwertung führt nach acht von 15 Etappen weiter der Spanier Eduardo Alvarez Aznar vor Christian Kukuk aus Riesenbeck und dem für Österreich startenden Max Kühner an.