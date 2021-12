Freestyle-Snowboarderin Morgan gelingt erster Podestplatz

Annika Morgan sprang beim Big-Air-Contest in Steamboat aufs Podium. (Archivbild)

Steamboat - Freestyle-Snowboarderin Annika Morgan hat beim Big-Air-Contest in Steamboat einen historischen Erfolg gefeiert.

Die 19-Jährige vom SC Mittenwald belegte bei dem Event in den USA den dritten Rang und bescherte Snowboard Germany damit den ersten Weltcup-Podestplatz bei den Damen in dieser Disziplin. Die nationale Norm für die Olympischen Spiele im Februar hatte Morgan bereits zuvor in dieser Saison geknackt.

Ein Top-8- oder zwei Top-16-Plätze sind im Verlauf des Winters nötig, um nach Peking zu kommen. Der Sieg in Steamboat ging an die Japanerin Reira Iwabuchi.