Die Chinesin Eileen Gu trotzt dem Wetter-Chaos in der Halfpipe und gewinnt Gold bei Olympia. Es ist ihre dritte Medaille bei diesen Winterspielen.

Livigno - Freestyle-Superstar Eileen Gu hat bei den Olympischen Winterspielen in Italien doch noch ihre ersehnte Goldmedaille gewonnen und ihre Kritiker verstummen lassen. Die 22 Jahre alte Chinesin setzte sich im Halfpipe-Finale vor ihrer Landsfrau Fanghui Li und Zoe Atkin aus Großbritannien durch und holte ihren insgesamt dritten Titel bei Olympia. Bei ihren Heimspielen in Peking hatte Gu 2022 zweimal triumphiert.

Nach einem Sturz zum Auftakt demonstrierte Gu im zweiten und dritten Durchgang ihre ganze Klasse. Die gebürtige US-Amerikanerin sprang fast vier Meter hoch in die Luft und überzeugte mit sehenswerten Tricks. Nach dem Rennen sank sie in den Schnee, dann fiel Gu ihrer Mutter in die Arme. „Ich habe es geschafft“, sagte sie mit den Tränen in den Augen in die Kamera. Gu gehört zu den schillerndsten Athletinnen im Freestyle und hat mehrere Millionen Follower in den sozialen Netzwerken.

Wegen schlechten Wetters war das Finale in Livigno von Samstag auf Sonntag verschoben worden. Eine deutsche Starterin hatte am Kampf um die Halfpipe-Medaillen nicht teilgenommen, Sabrina Cakmakli war bereits in der Qualifikation ausgeschieden.

Gu lacht über Reporterfrage

Im Big Air und Slopestyle hatte die 22-Jährige jeweils die Silbermedaille gewonnen - und auf der anschließenden Pressekonferenz für Aufsehen gesorgt. Auf eine Reporterfrage, ob sie ihre zweiten Plätze als zwei gewonnene Silbermedaillen oder als zwei verlorene Goldmedaillen sehe, erklärte Gu, dass sie die am meisten dekorierte Freestyle-Skifahrerin der Geschichte sei.

Die Chinesin lachte laut über die Frage und nannte die Perspektive von zwei verlorenen Medaillen „eine ziemlich lächerliche Sichtweise“. Sie zeige ihr bestes Skifahren, stehe für Tricks, die noch nie zuvor gemacht wurden und das sei mehr als gut genug.