Eine bittere Schlappe erlitt der VFC Plauen an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen die Tennis Borussia Berlin U19. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost vor 77 Zuschauern mit 0:4 (0:1).

Plauen/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Norman Zschach. Der Trainer von Plauen musste sein Team bei einer 0:4 (0:1)-Niederlage gegen Berlin beobachten.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Spieler Nummer 10 das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (9.). In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die Tennis Borussia Berlin U19 kassierte zweimal Gelb (38.). Der VFC Plauen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Norman Zschach. In der zweiten Halbzeit setzte Berlin noch einen drauf: In Minute 60 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Spieler Nummer 10.

VFC Plauen gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 60

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.09.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 2

Unmittelbar darauf gelang es Spieler Nummer 23, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:4 zu festigen (90.+5). Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – Tennis Borussia Berlin U19

VFC Plauen: – Schulz, Koumpous, Langer, Tauscher, Wunderlich, Plank, Petzold, Liebig, Burdusudis (70. Ibisevic)

Tennis Borussia Berlin U19: –

Tore: 0:1 (9.), 0:2 (60.), 0:3 (90.+2), 0:4 (90.+5); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Finn-Reiner Fetzer, Philipp Berndt; Zuschauer: 77