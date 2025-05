Berlin/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 23 Besuchern des Ernst-Reuter-Sportforums NR1 geboten. Die Berliner waren den Gästen aus Berlin mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.

Gleich nach dem Anstoß schoss Gabrijel Jure Kozian das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (9.). Kurz nach der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der Berliner SC musste einmal Gelb hinnehmen (50.). In der zweiten Halbzeit setzte Hertha noch einen drauf: In Minute 51 wurde das zweite Tor durch Yevhenii Beresh erzielt.

FC Hertha 03 in Minute 51 2:0 in Führung

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC Hertha 03 steckte jetzt einmal Gelb ein. Der Berliner SC hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Dominik Ludwig. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 78: Hertha traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Leon Strana ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 21

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der FC Hertha 03 musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Bereits fünf Minuten darauf konnte Ben Schulz (Hertha) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (83.). Mit 4:0 gingen die Berliner als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: FC Hertha 03 – Berliner SC

FC Hertha 03: Dieye – Schulz, Dögenci, Bunger (80. Sperling), Kozian (65. Voigt), Kirakos, Sylla (65. Soliman), Ögüt, Beresh (65. Güler), Steinrücken, Strana (80. Meki)

Berliner SC: Adamczak – (80. Jebali), Balsüzen (70. Lorenz), Gültekin (65. Olarte Kambergs), Dalal, (70. Munajjed), Okpalaike, Koomson (80. Yilmazcelik), Rexha (90. Waldeck), Hakim, Kindt

Tore: 1:0 Gabrijel Jure Kozian (9.), 2:0 Yevhenii Beresh (51.), 3:0 Leon Strana (78.), 4:0 Ben Schulz (83.); Schiedsrichter: David Isaias Petzak (Berlin); Assistenten: Marcel Mallassa, Alexander Terzibaschian; Zuschauer: 23