Berlin/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen Berliner SC und VFC Plauen mit einem niedrigen 0:1 (0:0). 20 Fußballfans waren auf dem Hubertussportplatz NR1 live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Fabio Stemmler (Potsdam) eine Gelbe Karte an die Berliner (16.). Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 13 Spielminuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, brachte Elias Burdusudis die Gäste in Führung (58.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 20

Aufstellung und Statistik: Berliner SC – VFC Plauen

Berliner SC: Sahin – Yevchuk (55. Waldeck), Yilmazcelik (62. Joseski), Koomson (55. Kindt), Munajjed, Dogan, Gültekin, (46. Okpalaike), Lorenz (75. Dalal), Hakim, Rexha (75. Olarte Kambergs)

VFC Plauen: Teufel – Liebig, Wunderlich, Koumpous (77. Schulz), Burdusudis (90. Tiepner), Schulz, Plank, (58. Ibisevic), Langer (90. Knoll), Krantz, Tauscher

Tore: 0:1 Elias Burdusudis (58.); Schiedsrichter: Fabio Stemmler (Potsdam); Assistenten: Tobias Collin, Janne Deffner; Zuschauer: 20