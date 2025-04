Berlin/MTU. 9:1 (6:0) in BFC: Ganze neun Bälle hat das Team von Marco Daniel Krzyzek, der BFC DYNAMO U19, am Sonntag im Tor der Gegner aus Erfurt untergebracht.

Max Matthes Ramoth (BFC DYNAMO U19) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Berliner legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Damien Schade der Torschütze (16.).

BFC DYNAMO U19 führt in Minute 16 mit 2:0

Die Torflut wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Erfurter. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sieben Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Maximilian Kämpf traf in Minute 18, Simon Hauck in Minute 30, Yona Sambale dreimal in Minute 43, 45 und 47 und Damien Schade zweimal in Minute 50 und 64. Spielstand 9:0 für den BFC DYNAMO U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.04.2025, 13.45 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 19

35 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Maksat Radzhabov (Erfurt) den Ball über die Linie bringen und noch ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Erfurt erzielen (80.). Die Berliner sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: BFC DYNAMO U19 – SpVgg. Eintracht Erfurt

BFC DYNAMO U19: Höhne – Zefi (56. Alekeachah), Sambale, Polte (69. Leiting), Kämpf, Hauck (56. Becker), Ramoth, Gnodtke, Hagan, Schade, Wurster

SpVgg. Eintracht Erfurt: Ogbenna – Dewart, Radzhabov, Visargov, Broisch, Lindenbeck (46. Schmidt), Schwebs, Berghofer (46. Hein), Nowak, Koto'o Djouokou, Kodamani

Tore: 1:0 Max Matthes Ramoth (7.), 2:0 Damien Schade (16.), 3:0 Maximilian Kämpf (18.), 4:0 Simon Hauck (30.), 5:0 Yona Sambale (43.), 6:0 Yona Sambale (45.), 7:0 Yona Sambale (47.), 8:0 Damien Schade (50.), 9:0 Damien Schade (64.), 9:1 Maksat Radzhabov (80.); Schiedsrichter: Til Kiwitt (Berlin); Assistenten: Severin Fischer, Laurenz Schreiner; Zuschauer: 15