Dem FC Mecklenburg Schwerin U19 gelang es am 19. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost, den Berliner SC mit 4:1 (2:0) zu besiegen. 39 Zuschauer waren live dabei.

Schwerin/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 39 Besuchern auf dem Görries Platz I geboten. Die Schweriner setzten sich souverän mit 4:1 (2:0) gegen die Gäste aus Berlin durch.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Michael Eulitz (Rostock) eine Gelbe Karte an die Gäste (25.). Es waren schon 31 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Mic Röpke für Schwerin traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Schweriner legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Joel Bilson der Torschütze (37.).

FC Mecklenburg Schwerin U19 mit 2:0 vorne – 37. Minute

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Louis Müller konnte in Minute 67 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den Berliner SC. In Minute 73 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 3:1 für den FC Mecklenburg Schwerin U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Schwerin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 19

Schon fünf Minuten später konnte Bilson (Schwerin) den Ball erneut über die Linie bringen (78.). Mit 4:1 gingen die Schweriner als Sieger vom Platz. In Spielminute 85 handelte sich der FC Mecklenburg Schwerin U19 noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Mecklenburg Schwerin U19 sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: FC Mecklenburg Schwerin U19 – Berliner SC

FC Mecklenburg Schwerin U19: Falow – Röpke (78. Henke), Bilson (78. Rühlke), Szulczyk, Elgezawy, Hartig, Jaap (67. Barati), Schäfer, Müller (78. Stepantsev), Fuchs (67. Pischel), Zellmann

Berliner SC: Adamczak – Gültekin (81. Olarte Kambergs), Munajjed (67. Waldeck), Koomson, Rexha (45. Kindt), Dalal (67. Dogan), Lorenz (57. Yilmazcelik), (46. Joseski), Okpalaike

Tore: 1:0 Mic Röpke (31.), 2:0 Joel Bilson (37.), 3:0 Louis Müller (67.), 3:1 Tyron Koomson (73.), 4:1 Joel Bilson (78.); Schiedsrichter: Michael Eulitz (Rostock); Assistenten: Jens Scheffler, Maik Loh; Zuschauer: 39