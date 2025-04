Halle/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der VfL Halle 96 I (U19) und die Tennis Borussia Berlin U19 am Sonntag 2:3 (0:2) getrennt.

Gleich nach Spielstart schoss Spieler Nummer 19 das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (2.). Die Berliner waren aber noch nicht fertig: In Minute 18 wurde ein weiteres Tor durch Spieler Nummer 4 erzielt.

VfL Halle 96 I (U19) hinkt 0:2 hinterher – Minute 18

Und auch Tor Nummer drei konnte der Halle-Torwart nicht verhindern (57.). Der Vorsprung des Tennis Borussia Berlin U19 schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Florian Lösch kämpfte weiter und in Minute 69 gelang Ksawier Stachyra endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für die Tennis Borussia Berlin U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.04.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 20

In der Nachspielzeit nutzte der VfL Halle 96 I (U19) noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Theo Schäller (Halle) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+2). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 92 handelte sich die Tennis Borussia Berlin U19 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – Tennis Borussia Berlin U19

VfL Halle 96 I (U19): Drese (90. Störmer) – Stachyra, Uguru, Meyer (81. Ugoh), Rayko, Danyi, Geyer (66. Gelanew), Haensch, Anteneh (46. Beese), Heute, Schäller

Tennis Borussia Berlin U19: – Emini, Celik, (59. Eta Nso Manyo), (46. Adamou)

Tore: 0:1 (2.), 0:2 (18.), 0:3 (57.), 1:3 Ksawier Stachyra (69.), 2:3 Theo Schäller (90.+2); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Arick Rose, Richard Riemer; Zuschauer: 30