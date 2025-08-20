Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: Der Heimvorteil half dem VFC Plauen am Sonntag nicht, als er sich vor 50 Fans mit 2:4 (1:4) gegen den FC Förderkader Rene Schneider verabschieden musste.

Plauen/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der VFC Plauen und der FC Förderkader Rene Schneider am Sonntag 2:4 (1:4) getrennt.

Danylo Sorokolita (FC Förderkader Rene Schneider) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Erneut setzte Sorokolita den Ball ins Netz (9.).

VFC Plauen gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 9

Tor Nummer drei schoss Oskar Martin Petzold für Plauen (29.). Es blieb spannend. Julian Rülke (Förderkader) und Erik Ahrens (Förderkader) trafen in Minute 40 und 43. Spielstand 4:1 für den FC Förderkader Rene Schneider.

Datum & Uhrzeit: 18.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 23

In der 59. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen steckte zweimal Gelb ein. Der FC Förderkader Rene Schneider hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Jankowski.

Das letzte Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als Paul Bammler den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (79.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Plauener aber nicht mehr ausgleichen. Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Förderkader Rene Schneider

VFC Plauen: – Langer, Ibisevic (72. Bammler), Schulz, Liebig, Koumpous, Plank, Burdusudis (72. Tiepner), Tauscher, Petzold

FC Förderkader Rene Schneider: Ahrens – Rülke (64. Walkhoefer), Bloch (76. Kruse), Asad (64. Zepuntke), Sahwil (64. Latta), Sorokolita (33. Schultz), Ahrens, Sanguinette, Schmidt, Wolff (70. Apelt), Lampe

Tore: 0:1 Danylo Sorokolita (2.), 0:2 Danylo Sorokolita (9.), 1:2 Oskar Martin Petzold (29.), 1:3 Julian Rülke (40.), 1:4 Erik Ahrens (43.), 2:4 Paul Bammler (79.); Schiedsrichter: Luis Riedel (Chemnitz); Assistenten: Florian Ordon, Hannes Scheffel; Zuschauer: 50