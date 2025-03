Am 17. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost konnte sich der VfL Halle 96 I (U19) vor 24 Zuschauern über einen soliden 3:1 (0:1)-Erfolg gegen den SC Borea Dresden freuen.

Halle/MTU. Im Spiel zwischen Halle und Dresden am vergangenen Sonntag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:1 (0:1)-Erfolg für die Gastgeber.

Taymour Fouad traf für den SC Borea Dresden in Spielminute 16 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor konnten die Hallenser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Joshua Noel Ugoh den Ball ins Netz.

VfL Halle 96 I (U19) und SC Borea Dresden – 1:1 in Minute 54

Unentschieden. Halles Jakob Skriptsov konnte seinem Team in Minute 55 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.03.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 17

Nur sieben Minuten vor Schluss gelang es Vladislav Rayko, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu festigen (83.).

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – SC Borea Dresden

VfL Halle 96 I (U19): Störmer – Rayko (88. Wildt), Kaiser (46. Ugoh), Haensch, Beese, Skriptsov, Horn (80. Unthan), Schäller, Danyi, Meyer, Gelanew

SC Borea Dresden: Renk – Fröhlich, Mikulsky, Knötzsch (65. Yildirim), Mende, Fouad (55. Schulze), Semar, Goebel, Exner, Heinemann (75. Müller), Yehia Nabil Khaled (55. Shafei)

Tore: 0:1 Taymour Fouad (16.), 1:1 Joshua Noel Ugoh (54.), 2:1 Jakob Skriptsov (55.), 3:1 Vladislav Rayko (83.); Schiedsrichter: Dirk Meißner (Delitzsch); Assistenten: Florian Taychert, Florian Thomas; Zuschauer: 24