Leipzig - Der kroatische Fußball-Verband (HNS) muss für Vergehen seiner Fans beim EM-Vorrundenspiel gegen Italien eine Geldstrafe von insgesamt 105.000 Euro bezahlen.

Die Disziplinarkommission der Europäischen Fußball-Union UEFA habe das Werfen von Gegenständen mit 45.000, das Abbrennen von Pyrotechnik mit 30.000 und unangemessenes Verhalten der eigenen Anhänger ebenfalls mit 30.000 Euro sanktioniert, teilte der HNS mit.

Kroatien hatte bei der Partie in Leipzig am Montag in der Nachspielzeit den Treffer zum 1:1-Ausgleich kassiert und war durch das Remis bereits nach der Gruppenphase ausgeschieden.