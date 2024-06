Paderborn - Kylian Mbappé hat mit der Favoritenrolle der Franzosen bei der EM gar keine Probleme. Der Kapitän der Équipe tricolore kündigte zudem vor dem ersten Spiel gegen Österreich in einem Interview beim Sender TF1 an: „Wir werden uns auch nicht verstecken. Wir gehören zu den Mannschaften, die (das Turnier) gewinnen können.“

Nichts anderes haben sich die Franzosen vorgenommen, die 2016 im Finale im eigenen Land an Portugal gescheitert waren. 2018 wurde das Team Weltmeister, 2022 kam es in Katar bei der WM ebenfalls bis in Finale und verlor erst im Elfmeterschießen gegen Argentinien. Allerdings muss die Mannschaft um den künftigen Superstar von Real Madrid neben Österreich auch gegen die Niederlande und Polen in der Gruppe D bestehen.

Dass sie zu den Favoriten gerechnet werden, ändere nichts, sagte Mbappé. „Das ist nur ein Status, der auf dem Papier steht. Fußball ist kein Papier.“ Zudem habe die Vergangenheit auch gezeigt, dass nicht immer die Favoriten gewinnen würden. „Favorit zu sein ist gut, aber zu gewinnen ist besser“, sagte Mbappé mit einem breiten Grinsen. Die Partie gegen die starken Österreicher wird am Montag um 21.00 Uhr in Düsseldorf angepfiffen.