London - Die britische Königsfamilie hat der englischen Fußball-Nationalmannschaft vor ihrem EM-Halbfinale gegen die Niederlande mit einer originellen Botschaft viel Glück gewünscht. Bei X posteten die Royals ein etwa 30-sekündiges Video von der „Changing Of The Guard“-Zeremonie mit einem musikalischen Gruß für das Team von Trainer Gareth Southgate.

Palastkapelle spielt „Football's Coming Home“

In dem kurzen Clip ist zu sehen, wie die Blaskapelle am Buckingham-Palast für die Schaulustigen, die sich vor den Toren versammelt hatten, die beliebte Fußball-Hymne „Three Lions (Football's Coming Home)“ spielt. „Wir wünschen England viel Glück für das heutige Spiel!“, hieß es dazu.

England trifft in Dortmund auf die Niederlande. Der Sieger spielt am Sonntag im EM-Finale gegen Spanien. Vor allem Thronfolger Prinz William, der auch Präsident des englischen Fußballverbands FA ist, gilt als großer Fußballfan und ist häufig im Stadion. Zuletzt unterstützte er die Three Lions vor Ort beim Viertelfinale gegen die Schweiz in Düsseldorf.