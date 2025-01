Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 erreichte der Gastgeber SV Eintracht Salzwedel 09 I gegen den SV Viktoria Uenglingen ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Salzwedel/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SV Eintracht Salzwedel 09 I und SV Viktoria Uenglingen ist auf Augenhöhe geendet.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Janik Pfeiffer (SV Viktoria Uenglingen) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 65, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

1:1 im Duell zwischen SV Eintracht Salzwedel 09 I und SV Viktoria Uenglingen – 85. Minute

In der verbliebenen Spielzeit versuchten durch Spieleraustausch nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Marvin Koch kam rein für Carlo Gose. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I musste einmal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Marvin Koch (Salzwedel) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Salzwedel erlangen (85.).

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – SV Viktoria Uenglingen

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Grabowski, Roth, Seehausen, Holtermann, Al Khelef, Wulff, O. Koch (65. Almic), Gose (76. M. Koch), A. Müller (56. Licht), Kreitz (86. Bertkow)

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – Paulsen, Hunnius, Hunnius, Peters, Pfeiffer, Komrowski, Arndt, Hunnius, Ahrendt (90. Pieper), Jandt

Tore: 0:1 Janik Pfeiffer (65.), 1:1 Marvin Koch (85.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Rene Ludwig, Mia Lübke; Zuschauer: 101