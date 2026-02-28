Der 1. FC Lok Stendal II unter Leitung von Trainer Steffen Peters feierte einen überlegenen Erfolg über den SV Liesten 22 mit einem 6:2 (4:1) in der Fußball-Landesklasse 1-Partie.

Stendal/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der 1. FC Lok Stendal II und der SV Liesten 22 am Samstag 6:2 (4:1) getrennt.

Rosario Schulze (1. FC Lok Stendal II) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Stendaler legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Yurii Matiiv der Torschütze (17.).

Dann verbuchten die Stendaler einen weiteren Erfolg. Matvii Kovalov schoss und traf in der 27. Minute zum zweiten Mal, gefolgt von Rosario Schulze (36.). Dann gelang es den Salzwedelern, dem SV Liesten 22 etwas entgegenzusetzen. Moritz Hackfurt traf in Spielminute 44. Gefährlich wurde es für die Stendaler nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 5:1 aus. Kovalov traf in Minute 55, gefolgt von Jannes Grigo (69.). Spielstand 6:1 für den 1. FC Lok Stendal II.

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Nur vier Minuten vor Abpfiff gelang es Nick Danny Luckmann, den Ball ins Netz zu befördern (86.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – SV Liesten 22

1. FC Lok Stendal II: Günther (46. Ranke) – Balliet, F. Schulze (63. Schreiber), Borkenhagen, R. Schulze, Matiiv (71. Henning), Handge (46. Klautzsch), Grigo, Becker, Stark, Kovalov (66. Bordizhenko)

SV Liesten 22: Fedea – Langer, Hackfurt (59. Zurleit), Glameyer, Koneczek, Paul, Subke, Luckmann, Glameyer, Müller, Beutel

Tore: 1:0 Rosario Schulze (6.), 2:0 Yurii Matiiv (17.), 3:0 Matvii Kovalov (27.), 4:0 Rosario Schulze (36.), 4:1 Moritz Hackfurt (44.), 5:1 Matvii Kovalov (55.), 6:1 Jannes Grigo (69.), 6:2 Nick Danny Luckmann (86.); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Daniel Fischer, Tobias Kramer; Zuschauer: 65