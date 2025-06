Für den Gastgeber VfB 07 Klötze I endete das Spiel gegen den FSV Havelberg 1911 am 26. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit einer 2:2 (0:1)-Punkteteilung.

Klötze/MTU. Der VfB 07 Klötze I und der FSV Havelberg 1911 haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 2:2 (0:1).

Es waren schon 27 Minuten des Spiels vergangen, als Robert Fritze für Havelberg traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der FSV Havelberg 1911 kassierte einmal Gelb (56.). Das Gegentor konnten die Klötzer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Philipp Homeier den Ball ins Netz.

66. Minute VfB 07 Klötze I gleichauf mit FSV Havelberg 1911 – 1:1

Unentschieden. Klötzes Homeier konnte seinem Team in Minute 75 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 26

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Patrick Seidel den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Havelberger Team errang (87.).

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – FSV Havelberg 1911

VfB 07 Klötze I: Reek – Banse, Mangrapp, Wißwedel, Lange, Michel (67. Landmann), Maihack (46. P. Homeier), Sticherling, Gase, Müller (85. Otte), P. Homeier

FSV Havelberg 1911: Sell – Seidel, Leppin, Heidel, Mathewes (67. Sichkar), Suljanovic, Oppermann, Stamer, Fritze, Brecht-Matus (38. Biloshapka), Wollermann

Tore: 0:1 Robert Fritze (27.), 1:1 Philipp Homeier (66.), 2:1 Philipp Homeier (75.), 2:2 Patrick Seidel (87.); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Elfi Schwander, Dirk Feibig; Zuschauer: 67