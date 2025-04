Am 20. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnte sich der 1. FC Lok Stendal II vor 45 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Letzlingen / Potzehne freuen.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 45 Besuchern auf dem Sportplatz Osterburger Straße geboten. Die Stendaler waren den Gästen aus Letzlingen / Potzehne mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Steffen Peters am Ende der ersten Halbzeit, als Jasin Barrie für Stendal traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 42 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Stendaler legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Leon-Lucca Borkenhagen der Torschütze (81.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 20

1. FC Lok Stendal II baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 81

Nur kurz darauf gelang es Lasse-Bo Lange, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu erweitern (86.). In Spielminute 90 handelte sich die SG Letzlingen / Potzehne noch eine Gelbe Karte ein. Der 1. FC Lok Stendal II hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – SG Letzlingen / Potzehne

1. FC Lok Stendal II: Radomski – Sall, Borkenhagen, Barrie, Friedebold, Elsner (77. Kusch), Becker, Frötschner (77. Henning), Schulze, Kliche (46. Lange), Klautzsch

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Mertens, Engler, Schulze, Mertens (83. Matthies), Bock, Bock, Daries, Saluck, Schlamann, Wiegmann

Tore: 1:0 Jasin Barrie (42.), 2:0 Leon-Lucca Borkenhagen (81.), 3:0 Lasse-Bo Lange (86.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Bernd Manecke, Klaus Reimer; Zuschauer: 45