Klötze/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 96 Besuchern des Geschwister-Scholl-Stadions geboten. Die Klötzer setzten sich souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Gäste aus Stendal durch.

Gleich nach dem Anstoß kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Philipp Homeier das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (7.). Die Klötzer legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Jannik Banse der Torschütze (16.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Minute 16: VfB 07 Klötze I liegt mit 2:0 vorne

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Impulse zu setzen. Maurice Dannies kam rein für Marko Wißwedel und Lucas Kleinecke für Timm Müller. Auf der Gastseite sprangen Mohamed Amin Mohamed für Justin Kliche und Max Constantin Frötschner für Mattes Schreiber ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

33 Minuten nach der Pause konnte Lucas Kleinecke (Klötze) den Ball über die Linie bringen (78.). Mit 3:0 verließen die Klötzer den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – 1. FC Lok Stendal II

VfB 07 Klötze I: Reek – Wißwedel (46. M. Dannies), Lange, Banse (83. Strauß), Müller (46. Kleinecke), Gase, Fuhrmann, P. Homeier (89. Wernecke), P. Dannies, Lehmann, Maihack (65. P. Homeier)

1. FC Lok Stendal II: Günther – Borkenhagen (70. Schulze), Kovalov, Elsner (82. Handge), Kliche (46. Mohamed), Barrie, Handge, Dzhurylo, Schreiber (65. Frötschner), Becker (80. Henning), Friedebold

Tore: 1:0 Philipp Homeier (7.), 2:0 Jannik Banse (16.), 3:0 Lucas Kleinecke (78.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Marcel Progan, Mika Joris Hartung; Zuschauer: 96