Ein 3:3 (0:2)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Kreveser SV und SV Eintracht Salzwedel 09 I am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1.

Krevese/MTU. Am Samstag haben sich der Kreveser SV und der SV Eintracht Salzwedel 09 I ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (0:2).

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Philip Müller das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (8.). Die Salzwedler waren aber noch nicht fertig: In Minute 34 wurde das zweite Tor durch Maximilian Eisert erzielt.

Kreveser SV liegt 0:2 zurück – 34. Minute

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Nils Pieper/Krevese (52 und 80.), gefolgt von Rudolph Paul Rosenkranz (Kreveser SV) in Minute 82. Spielstand 3:2 für den Kreveser SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Krevese

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I kassierte einmal Gelb.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Eintracht Salzwedel 09 I noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Müller (Salzwedel) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Salzwedel erlangen (90.+2). In Spielminute 94 handelte sich der Kreveser SV noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Kreveser SV – SV Eintracht Salzwedel 09 I

Kreveser SV: Bergmann – Kiebach (67. Wolligandt), Döring, R. P. Rosenkranz, C. Rosenkranz, Janiszewski, Zimmermann (72. Bittner), Engelfried, L. Pieper (77. Rathke), Thiede, N. Pieper

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Koch (61. Koch), Nowak (79. Wazar Hasan), Wulff, Müller, Seehausen, Eisert, Al Khelef (85. Müller), Stolz (72. Gose), Grabowski (61. Roth), Biermann

Tore: 0:1 Philip Müller (8.), 0:2 Maximilian Eisert (34.), 1:2 Nils Pieper (52.), 2:2 Nils Pieper (80.), 3:2 Rudolph Paul Rosenkranz (82.), 3:3 Philip Müller (90.+2); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Alexander Wesche, Marvin Lukas Thiel; Zuschauer: 74