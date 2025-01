Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 erzielte der Gastgeber Kreveser SV gegen den SV Liesten ein 3:3 (1:1)-Unentschieden.

Krevese/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der Kreveser SV und der SV Liesten am Samstag 3:3 (1:1) getrennt.

Henning Glameyer (SV Liesten) netzte 19 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Salzwedler konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Rudolph Paul Rosenkranz der Torschütze (32.).

32. Minute Kreveser SV gleichauf mit SV Liesten – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Glameyer/Liesten (59.), gefolgt von Robert Engelfried (Kreveser SV) in Minute 61 und Sebastian Grzegorz Kordus (SV Liesten) in Minute 89. Spielstand 3:2 für den SV Liesten.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Krevese

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Nur kurz darauf gelang es Norik Egermann, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Kreveser zu erlangen (90.+1). In Spielminute 91 handelte sich der SV Liesten noch eine Gelbe Karte ein. Der Kreveser SV rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: Kreveser SV – SV Liesten

Kreveser SV: Bergmann – N. Pieper, Döring, C. Rosenkranz, Kiebach (71. Egermann), Engelfried, Thomsen, Wolligandt, L. Pieper (84. Genzke), Zimmermann, R. P. Rosenkranz

SV Liesten: Jensch – Tietz, Mateev, Mateev, Kordus, Makowka (79. Gehrke), Glameyer, Bastian, Beck, Hackfurt, Zurleit

Tore: 0:1 Henning Glameyer (19.), 1:1 Rudolph Paul Rosenkranz (32.), 1:2 Henning Glameyer (59.), 2:2 Robert Engelfried (61.), 2:3 Sebastian Grzegorz Kordus (89.), 3:3 Norik Egermann (90.+1); Schiedsrichter: Steffen Lenz (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Daniel Fischer; Zuschauer: 84