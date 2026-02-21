Der Burger BC 08 I unter Leitung von Coach Tim Kolzenburg feierte ein deutliches Ergebnis über den SV Eintracht Salzwedel 09 I mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 1-Partie.

Burg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 103 Besuchern des BBC 08 Parkstadions (Pl. 2) geboten. Die Burger waren den Gästen aus Salzwedel mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.

In Minute 17 schoss Erik Teege das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Kurz nach der Pause musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I kassierte zweimal Gelb (50.). Der Burger BC 08 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Tim Kolzenburg. In der zweiten Halbzeit setzte Burg noch einen drauf: In Minute 77 wurde das zweite Tor durch Luca Jannes Schulz erzielt.

Burger BC 08 I führt mit 2:0 – 77. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Burger BC 08 I kassierte noch einmal Gelb. Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Minute 81: Burg traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Schulz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 16

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Denis Neumann den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 ausbaute (83.). Damit war der Erfolg der Burger gesichert.

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

Burger BC 08 I: Klötzer – Siebert, Jürgen, Grisgraber, Wehrmann (84. Rusche), Parpart (68. Schulz), Kersten (56. Engel), Thiede (84. Baas), Teege (56. Saage), Neumann, Schlitte

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Wazar Hasan, Krietsch, Krubert (82. Lemke), Eisert, Kummert, Gueta, Ali, Müller, Hentschel, Wulff

Tore: 1:0 Erik Teege (17.), 2:0 Luca Jannes Schulz (77.), 3:0 Luca Jannes Schulz (81.), 4:0 Denis Neumann (83.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Nils Lehmann, Ole Bennet Becker; Zuschauer: 103