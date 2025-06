Salzwedel/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 146 Besuchern auf dem Sportplatz Flora Pl. 1 geboten. Die Salzwedler setzten sich souverän mit 4:1 (1:1) gegen die Gäste aus Stendal durch.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Luca Nowak das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Die Salzwedler konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Jasin Barrie der Torschütze (20.).

1:1 Ausgleich im Spiel SV Eintracht Salzwedel 09 I gegen 1. FC Lok Stendal II – Minute 20

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I musste zweimal Gelb hinnehmen. Luca Nowak traf für Salzwedel in Minute 65 und Lukas Biermann in Minute 73. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 26

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Gian Grabowski den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:1 ausbaute (90.). Damit war der Sieg der Salzwedler entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – 1. FC Lok Stendal II

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Grabowski, Galkowski (46. Wulff), Nowak, Biermann, Seehausen (78. Wazar Hasan), Kreitz, Licht, Stolz (65. Müller), Al Khelef, Eisert (46. Holtermann)

1. FC Lok Stendal II: Günther – Kliche, Mohamed, Schreiber (87. Sambou), Handge (58. Wolff), Elsner, Friedebold, Schulze, Barrie, Klautzsch (69. Lange), Frötschner

Tore: 1:0 Luca Nowak (10.), 1:1 Jasin Barrie (20.), 2:1 Luca Nowak (65.), 3:1 Lukas Biermann (73.), 4:1 Gian Grabowski (90.); Schiedsrichter: Maximilian Presser (Magdeburg); Assistenten: Steffen Look, David Siegel; Zuschauer: 146