Der SV Eintracht Salzwedel 09 I unter Leitung von Trainer Tino Anacker feierte ein deutliches Ergebnis über die SG Letzlingen / Potzehne mit einem 5:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 1-Partie.

Salzwedel/MTU. Die 140 Besucher auf dem Sportplatz Flora Pl. 1 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Salzwedler schlugen die Gäste aus Letzlingen / Potzehne mit 5:0 (2:0) deutlich.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Hishyar Wazar Hasan für Salzwedel traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Die SG Letzlingen / Potzehne musste einmal Gelb hinnehmen (13.). Die Salzwedler waren aber noch lange nicht fertig: Neun Minuten vor der Halbzeitpause wurde ein weiteres Tor durch Maximilian Eisert erzielt.

Minute 36: SV Eintracht Salzwedel 09 I führt mit zwei Toren

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I musste jetzt zweimal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Wazar Hasan traf gleich mehrmals – in Minute 49 und 57. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Wazar Hasan (Salzwedel) den Ball erneut über die Linie bringen (81.). Mit 5:0 verließen die Salzwedler den Platz als Sieger. In Spielminute 82 handelte sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – SG Letzlingen / Potzehne

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Kreitz, Burdack, Wulff (59. Horn), Riethmüller (77. Bertkow), Wazar Hasan (84. Koch), Nowak, Eisert, Al Khelef, Hentschel, Müller (30. Stolz)

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Bock, Mertens, Wiegmann, Krehl, Girmann, Mertens, Schulze, Neumann (69. Klement), Pape (75. Schwarz), Daries

Tore: 1:0 Hishyar Wazar Hasan (8.), 2:0 Maximilian Eisert (36.), 3:0 Hishyar Wazar Hasan (49.), 4:0 Hishyar Wazar Hasan (57.), 5:0 Hishyar Wazar Hasan (81.); Zuschauer: 140