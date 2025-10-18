Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 1 errangen Tim Kolzenburg und sein Team Burger BC 08 I gegen den Kreveser SV – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (5:0) wider.

Burg/MTU. Die Burger haben am Samstag dem Rivalen aus Krevese souveräne fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (5:0) gingen sie vom Platz.

Pascal Thiede traf für den Burger BC 08 I in Minute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Burger legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Denis Neumann der Torschütze (22.).

Die Burger bauten ihren Vorsprung erneut aus. David Bartel versenkte den Ball in der 23. Spielminute, gefolgt von Eddie Siebert (33.). Zu all dem Jammer lenkte der Kreveser den Ball in der 45. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 5:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Ben Döring den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für die Mannschaft aus Krevese erlangte (48.). In Spielminute 67 handelte sich der Burger BC 08 I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 I – Kreveser SV

Burger BC 08 I: Klötzer – Siebert, Thiede (74. Kersten), Saage (66. Wegner), Parpart (74. Teege), Engel, Neumann, Grisgraber, Bartel (66. Rusche), Gramelsberger (46. Wehrmann), Jürgen

Kreveser SV: Bergmann – Riemann (46. Bittner), Rosenkranz, Zimmermann, Rosenkranz, Thomsen, Döring, Rathke, Engelfried, Pieper (57. Präbke), Nitzsche

Tore: 1:0 Pascal Thiede (14.), 2:0 Denis Neumann (22.), 3:0 David Bartel (23.), 4:0 Eddie Siebert (33.), 5:0 Christian Rosenkranz (45.), 5:1 Ben Döring (48.); Zuschauer: 158