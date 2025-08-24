Ein 5:5 (3:3)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV 51 Langenapel und SV Liesten 22 am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1.

Salzwedel/MTU. Der SV 51 Langenapel und der SV Liesten 22 haben sich am Sonntag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 5:5 (3:3).

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Marcel Peters für Langenapel traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Paul Langer (18.) erzielt wurde.

18. Minute SV 51 Langenapel gleichauf mit SV Liesten 22 – 1:1

1:1. Der SV 51 Langenapel konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Marcel Peters traf in Minute 29 ein weiteres Mal. Es wollte den Langenapelern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Mit einem Doppelpack von Steven Beck zog der SV Liesten 22 an den Gegnern vorbei. Die Salzwedeler nahmen aber nochmal Anlauf. Peters versenkte den Ball in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit, gefolgt von Jan-Hendrik Bromann (48.). Es wollte den Langenapelern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Beck traf in der 52. Minute, gefolgt von Lucas Müller (60.). Spielstand 5:4 für den SV Liesten 22.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

In der 76. Minute musste der Schiedsrichter erneut handeln. Der SV 51 Langenapel steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Florian Roese, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Salzwedeler zu erlangen (87.). Die Gegner vom SV Liesten 22 beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV 51 Langenapel rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – SV Liesten 22

SV 51 Langenapel: Schmidt – Afanasew (58. Scheuner), Roloff (86. Atah), Schulz, Peters, Steding (74. Glaetzer), Neuling (63. Stappenbeck), Meyer, Bromann, Roese, Vierke

SV Liesten 22: Kummert – Czaplinski (53. Paul), Glameyer, Glameyer (69. Saliho), Langer, Koneczek, Bastian (46. Subke), Beck, Mateev, Zurleit (7. Czaplinski), Hackfurt (46. Müller)

Tore: 1:0 Marcel Peters (7.), 1:1 Paul Langer (18.), 2:1 Marcel Peters (29.), 2:2 Steven Beck (33.), 2:3 Steven Beck (35.), 3:3 Marcel Peters (45.+1), 4:3 Jan-Hendrik Bromann (48.), 4:4 Steven Beck (52.), 4:5 Lucas Müller (60.), 5:5 Florian Roese (87.); Schiedsrichter: Elfi Schwander (Seehausen); Assistenten: Daniel Fischer, Leon-Pascal Horak; Zuschauer: 191