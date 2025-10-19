Fußball-Landesklasse 1: Mit einem unfassbaren 7:0 (6:0) fegte die Mannschaft des SV 51 Langenapel den 1. FC Lok Stendal II am Sonntag vom Spielfeld.

Salzwedel/MTU. Gleich siebenmal hat der SV 51 Langenapel am Sonntag gegen die Gegner aus Stendal eingenetzt. 7:0 (6:0) für die Salzwedeler.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Paul Lemme (Gardelegen) zwei Gelbe Karten an die Gäste (10., 18.). Jan-Hendrik Bromann (SV 51 Langenapel) netzte 19 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor – wieder durch Bromann (28.) erzielt wurde.

Minute 28: SV 51 Langenapel in Führung dank zwei Treffern von Jan-Hendrik Bromann – 2:0

Der Siegeszug der Salzwedeler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sascha Göpfert im gegnerischen Tor. Dennis Vierke traf in Minute 33, Clovis Vercruise Kamga Kamno in Minute 38, Bromann in Minute 42 und Marcel Peters in Minute 44. Spielstand 6:0 für den SV 51 Langenapel.

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Nur vier Minuten darauf konnte Kamga Kamno (Langenapel) den Ball erneut über die Linie bringen (48.). Mit 7:0 verließen die Salzwedeler den Platz als Sieger. Die Salzwedeler haben sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – 1. FC Lok Stendal II

SV 51 Langenapel: Schmidt – Bromann (68. Atah), Meyer, Roloff (62. Hahn), Vierke (62. Glaetzer), Schulz, Kamga Kamno (74. Schwerin), Afanasew, Stolz, Peters, Beneke (74. Pokorny)

1. FC Lok Stendal II: Schumann – Handge, Kovalov, Friedebold, Bordizhenko, Mohamed, Merso Rasho, Dimonenko, Schreiber, Handge, Korbani

Tore: 1:0 Jan-Hendrik Bromann (19.), 2:0 Jan-Hendrik Bromann (28.), 3:0 Dennis Vierke (33.), 4:0 Clovis Vercruise Kamga Kamno (38.), 5:0 Jan-Hendrik Bromann (42.), 6:0 Marcel Peters (44.), 7:0 Clovis Vercruise Kamga Kamno (48.); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Marlon Schwarzlose, Ole Täubel; Zuschauer: 106