Fußball-Landesklasse 1: Mit einem haushohen Ergebnis von 1:8 (0:3) verließ der SSV 80 Gardelegen II am Sonntag das Stadion Rieselwiese Platz 2. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I fuhr siegreich nach Hause.

Gardelegen/MTU. Auf dem Stadion Rieselwiese Platz 2 wurden die Fans des SSV 80 Gardelegen II am Sonntag Zeugen eines bitteren Spektakels. Acht Bälle gingen Keeper Benjamin Siegel ins Netz. Das Spiel endete 1:8 (0:3).

Hishyar Wazar Hasan (SV Eintracht Salzwedel 09 I) netzte 21 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Salzwedler legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Maximilian Eisert der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2 (25.).

SSV 80 Gardelegen II liegt 0:2 zurück – 25. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Luca Nowak traf gleich mehrmals – in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit, 62 und 79, Philip Müller in Minute 80, Nowak in Minute 84 und Alf Müller in Minute 88. Spielstand 8:0 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Jonah Matti Osmers den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für die Elf aus Gardelegen erlangte (89.). Der SSV 80 Gardelegen II rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen II – SV Eintracht Salzwedel 09 I

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Tegge, Kuthe, Lenz (25. Kurpiers), Lübke (72. Reiner), Lemme, Zausch, Osmers, Houssemeddine, Köhler (52. Borchert), Wulfänger

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Müller, Wazar Hasan, Eisert (65. Grabowski), Stolz, Kreitz, Al Khelef, Burdack, Galkowski (62. Müller), Nowak, Wulff

Tore: 0:1 Hishyar Wazar Hasan (21.), 0:2 Maximilian Eisert (25.), 0:3 Luca Nowak (45.+2), 0:4 Luca Nowak (62.), 0:5 Luca Nowak (79.), 0:6 Philip Müller (80.), 0:7 Luca Nowak (84.), 0:8 Alf Müller (88.), 1:8 Jonah Matti Osmers (89.); Schiedsrichter: Marcel Kautz (Calbe); Assistenten: Felix Boin, Nick Seydlitz; Zuschauer: 82