Ergebnis 14. Spieltag Eine knappe Niederlage steckt 1. FC Lok Stendal II gegen Kreveser SV ein: 0:1
Für den 1. FC Lok Stendal II endete der 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Kreveser SV mit 0:1 (0:1).
Stendal/MTU. 0:1 (0:1) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem 1. FC Lok Stendal II und Kreveser SV. 40 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Osterburger Straße.
Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Robert Engelfried vor: Kurz vor der Halbzeitpause brachte Ben Döring die Gäste in Führung (42.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Stendal
- Wettbewerb: Landesklasse 1
- Spieltag: 14
Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – Kreveser SV
1. FC Lok Stendal II: Ranke – Schulze, Flöther, Becker, Klautzsch (73. Schreiber), Henning (73. Bordizhenko), Frötschner (33. Elsner), Barrie (56. Kliche), Dzhurylo, Friedebold, Borkenhagen
Kreveser SV: Bergmann – Bittner (83. Niemeyer), Rathke, Thomsen, Zimmermann, Präbke (76. Wolligandt), Kiebach (76. Engelfried), Riemann, Hannemann, Pieper, Döring
Tore: 0:1 Ben Döring (42.); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Marvin Marian Geib, Philipp Weiß; Zuschauer: 40