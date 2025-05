Der SV Liesten und die Preussen Schönhausen haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 1:2 (0:0).

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Max Lecher (Preussen Schönhausen) netzte in der 8. Minute der zweiten Spielhälfte (53.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Doch die Salzwedler gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 69 wurde das Gegentor durch Filip Branimirov Mateev erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 23

Nur vier Minuten vor Schluss gelang es Lecher, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit dem Magdeburger Team den Sieg zu bescheren (86.). In Spielminute 95 handelte sich der SV Liesten noch eine Gelbe Karte ein. Die Salzwedler sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten – Preussen Schönhausen

SV Liesten: Lüdtke – H. Glameyer, Subke, V. B. Mateev, Kordus, Czaplinski, F. B. Mateev, Bastian, Hackfurt (46. Gehrke), H. Glameyer, Beck (73. Böhm)

Preussen Schönhausen: Lindner – Zepernick (46. Huth), Ludwig (60. Rosenhagen), Müller, Braunschweig, Ehricke, Müller, Lecher, Jürgens, Bleis (46. Höhnke), Hoffmann (46. Lüthgarth)

Tore: 0:1 Max Lecher (53.), 1:1 Filip Branimirov Mateev (69.), 1:2 Max Lecher (86.); Schiedsrichter: Stefanie Wenslau (Stendal); Assistenten: Steffen Lenz, Marlon-Mathias Michael; Zuschauer: 73