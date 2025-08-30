Eine Niederlage für den SV Viktoria Uenglingen besiegelte den 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den VfB 07 Klötze I mit 2:3 (1:2).

Stendal/MTU. Der SV Viktoria Uenglingen und der VfB 07 Klötze I haben sich am Samstag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 2:3 (1:2).

Christian Müller-Bollenhagen (SV Viktoria Uenglingen) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Erik Marco Lehmann den Ball ins Netz.

Tor Nummer drei schoss Philipp Homeier für Klötze (39.). Es blieb spannend. Florian Henry Kreisel traf für Uenglingen (51). Spielstand 2:2.

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

Am Ende der Partie sollte es dem VfB 07 Klötze I noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Frederic Lange den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Klötze sicherte (90.+4). In Spielminute 96 handelte sich der SV Viktoria Uenglingen noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Viktoria Uenglingen rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Viktoria Uenglingen – VfB 07 Klötze I

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – Paulsen, C. Ahrendt (77. Dräger), D. Ahrendt, J. Hunnius (39. Kreisel), Bierstedt, Pfeiffer, Müller-Bollenhagen, Arndt, B. Hunnius, Jandt

VfB 07 Klötze I: Reek – Wißwedel, Mühl, Mangrapp (14. Banse), Homeier, Lange, Lehmann, Gase (82. Dannies), Maihack (72. Dannies), Fuhrmann, Gose (82. Michel)

Tore: 1:0 Christian Müller-Bollenhagen (2.), 1:1 Erik Marco Lehmann (27.), 1:2 Philipp Homeier (39.), 2:2 Florian Henry Kreisel (51.), 2:3 Frederic Lange (90.+4); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Steffen Look, Arian Noel Schütze; Zuschauer: 66