Rossau/MTU. Das Match zwischen Rossau und Uchtspringe ist mit einer klaren 1:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Marcel Brinkmann traf für den SV Medizin Uchtspringe in Minute 16 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor konnten die Uchtspringer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Manuel Stoppa den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 24

Rossauer SV liegt 0:2 zurück – 59. Minute

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Moritz Noack den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Rossau erlangte (88.). In Spielminute 96 handelte sich der SV Medizin Uchtspringe noch eine Gelbe Karte ein. Der Rossauer SV rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – SV Medizin Uchtspringe

Rossauer SV: Benecke – Klein, Elling, Wallmann, Ziems, Brünicke (76. Meyer), Noack, Wilhelm, Hannemann (9. Kalkofen), Worsch, Henel

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Stoppa (83. Wojahn), Brinkmann (27. Bierstedt), Ziesmann, Nabizade, Mohamad Ababaker, Klukas, Bosse, Adam, Rostomyan (74. Gohr), Wolter

Tore: 0:1 Marcel Brinkmann (16.), 0:2 Manuel Stoppa (59.), 1:2 Moritz Noack (88.); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Theo Ahlfeld, Willi Böhme; Zuschauer: 67