Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den Möringer Sportverein heimste der SV Medizin Uchtspringe am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 ein.

Stendal/MTU. Die 217 Besucher der Heinz-Förster-Sportanlage Uchtspringe haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Uchtspringer schlugen das Team aus Möringer mit 2:1 (1:0) knapp.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde) eine Gelbe Karte an die Gäste (28.). Michael Adam (SV Medizin Uchtspringe) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Die Uchtspringer legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Zohrab Rostomyan der Torschütze (50.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

2:0 Vorsprung für SV Medizin Uchtspringe – Minute 50

Nur kurz darauf gelang es Patrick Huch, den Ball ins Netz zu befördern und den Möringerern noch ein Tor zu bescheren (53.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Medizin Uchtspringe wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Uchtspringer haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – Möringer Sportverein

SV Medizin Uchtspringe: J. Ziesmann – Klukas (90. Lübke), S. Ziesmann, Schadow, Brinkmann (83. Wiemann), Adam, Staykovski, Pagels (59. Wolter), Rostomyan (71. Kölsch), Bosse, Stoppa

Möringer Sportverein: Bauer – Huch (86. Bade), Schönburg, Wendt, Hutsu, Schilling, Müller, Bünnig (80. Eggert), Köppe, Täger, Kumpe (65. Prüfer)

Tore: 1:0 Michael Adam (29.), 2:0 Zohrab Rostomyan (50.), 2:1 Patrick Huch (53.); Schiedsrichter: Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde); Assistenten: Marcel Friebe, Steve Weise; Zuschauer: 217