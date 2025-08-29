Fußball-Landesklasse 1: Mit einem unfassbaren 6:0 (3:0) fegte die Mannschaft des Burger BC 08 I den SV 51 Langenapel am Freitag vom Spielfeld.

Burg/MTU. 6:0 (3:0) in Burg: Ganze sechs Bälle hat das Team von Tim Kolzenburg, der Burger BC 08 I, am Freitag im Tor der Gäste aus Langenapel untergebracht.

Denis Neumann (Burger BC 08 I) netzte 19 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Burger legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Eddie Siebert der Torschütze (23.).

Burger BC 08 I mit 2:0 vorne – Minute 23

Die Burger bauten ihren Vorsprung erneut aus. Marc-Andre Jürgen traf in Spielminute 42. Zu all dem Jammer lenkte der Salzwedeler den Ball in der 60. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Erik Teege versenkte den Ball in Spielminute 74 per Strafstoß. Spielstand 5:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Teege den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 6:0 ausbaute (76.). Damit war der Triumph der Burger gesichert.

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 I – SV 51 Langenapel

Burger BC 08 I: Klötzer – Neumann, Ulrich (46. Kersten), Wehrmann (68. Rusche), Grisgraber, Jürgen, Engel, Thiede (59. Teege), Siebert, Schlitte (59. Wegner), Saage (59. Bartel)

SV 51 Langenapel: Schmidt – Meyer, Atah (58. Glaetzer), Steding, Bromann (46. Afanasew), Scheuner, Roese, Peters, Neuling (70. Scholze), Roloff (74. Hahn), Schulz (64. Stolz)

Tore: 1:0 Denis Neumann (19.), 2:0 Eddie Siebert (23.), 3:0 Marc-Andre Jürgen (42.), 4:0 Fabian Meyer (60.), 5:0 Erik Teege (74.), 6:0 Erik Teege (76.); Schiedsrichter: Felix Boin (Dannigkow); Assistenten: Patrick Arndt, Nick Seydlitz; Zuschauer: 178