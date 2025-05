Der SV Liesten und die Preussen Schönhausen haben sich am Samstag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 1:2 (0:0).

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Max Lecher (Preussen Schönhausen) netzte in der 8. Minute der zweiten Spielhälfte (53.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Doch die Salzwedler gaben noch nicht so leicht auf: In Minute 69 wurde das Gegentor durch Filip Branimirov Mateev erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 23

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Lecher den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Preussen sicherte (86.). In Spielminute 95 handelte sich der SV Liesten noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Liesten rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten – Preussen Schönhausen

SV Liesten: Lüdtke – Czaplinski, Kordus, Hackfurt (46. Gehrke), H. Glameyer, F. B. Mateev, Beck (73. Böhm), Bastian, V. B. Mateev, Subke, H. Glameyer

Preussen Schönhausen: Lindner – Jürgens, Bleis (46. Höhnke), Braunschweig, Hoffmann (46. Lüthgarth), Ehricke, Ludwig (60. Rosenhagen), Zepernick (46. Huth), Müller, Müller, Lecher

Tore: 0:1 Max Lecher (53.), 1:1 Filip Branimirov Mateev (69.), 1:2 Max Lecher (86.); Schiedsrichter: Stefanie Wenslau (Stendal); Assistenten: Steffen Lenz, Marlon-Mathias Michael; Zuschauer: 73