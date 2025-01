Stendal/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem 1. FC Lok Stendal II und dem FSV Havelberg 1911 mit einem Unentschieden.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Michael Damke (Gardelegen) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Stendaler (31., 31.). Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst angepfiffen, als Felix Belling für Stendal traf und zehn Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (55.) dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Bereits drei Spielminuten darauf konnte Toni Leppin (Havelberg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Havelberg erlangen (58.). In Spielminute 86 handelte sich der FSV Havelberg 1911 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – FSV Havelberg 1911

1. FC Lok Stendal II: Baron – Becker (21. Kusch), Schulze, Friedebold, Barrie, Kliche, Sall, Frötschner, Belling (81. Schreiber), Lange, Elsner

FSV Havelberg 1911: Sell – Liebsch, Palenga, Suljanovic, Wollermann (73. Rosenfeldt), Sichkar (46. Seidel), Heidel, Leppin, Stamer, Oppermann, Przyborowski (63. Doering)

Tore: 1:0 Felix Belling (55.), 1:1 Toni Leppin (58.); Schiedsrichter: Michael Damke (Gardelegen); Assistenten: Theo Ahlfeld, Oskar Müller; Zuschauer: 41