Stendal/MTU. Am Samstag haben sich der SV Viktoria Uenglingen und der TSV Brettin/Roßdorf I ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (0:2).

Jeremy Papke traf für den TSV Brettin/Roßdorf I in Minute 22 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Brettiner legten nur kurze Zeit später nach. Wieder war Papke der Torschütze (28.).

SV Viktoria Uenglingen gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 28

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Gianni Schmahl/Brettin/Roßdorf (47.), gefolgt von Björn Hunnius (SV Viktoria Uenglingen) in Minute 60 und Maximilian Müller (TSV Brettin/Roßdorf I) in Minute 68. Spielstand 4:1 für den TSV Brettin/Roßdorf I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 15

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Florian Henry Kreisel wurde für Jann-Erik Paulsen eingesetzt. Auf der Gastseite räumten Jeremy Feuerherdt für Dustyn Harzendorf und Fritz Kniesche für Lukas Matthäus den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Brettin/Roßdorf I steckte einmal Gelb ein.

In Minute 80 fiel das letzte Tor der Partie. 35 Minuten nach der Pause gelang es Florian Henry Kreisel, den Ball ins Netz zu befördern (80.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Die Gegner vom TSV Brettin/Roßdorf I beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Viktoria Uenglingen – TSV Brettin/Roßdorf I

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – J. Hunnius, D. Ahrendt, B. Hunnius, Arndt, Pfeiffer, Paulsen (74. Kreisel), Jandt, Bierstedt, C. Ahrendt, S. Hunnius

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Lindemann, Dauter, Papke, Feuerherdt, Müller, Lindemann (87. Papke), Kniesche (74. Matthäus), Feuerherdt (73. Harzendorf), Tepper, Schmahl

Tore: 0:1 Jeremy Papke (22.), 0:2 Jeremy Papke (28.), 0:3 Gianni Schmahl (47.), 1:3 Björn Hunnius (60.), 1:4 Maximilian Müller (68.), 2:4 Florian Henry Kreisel (80.); Schiedsrichter: Norman Schütze (Stendal); Assistenten: Samuel Michael, Maik Sturm; Zuschauer: 96