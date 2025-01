Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 dürften sich die Preussen Schönhausen vor 130 Fußballfans über einen soliden 3:0 (2:0)-Erfolg gegen den FSV Havelberg 1911 freuen.

Schönhausen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 130 Besuchern auf dem Sportplatz Schönhausen - Platz 1 geboten. Die Magdeburger waren den Gästen aus Havelberg mit 3:0 (2:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte eine Gelbe Karte an die Magdeburger (33.). Max Lecher (Preussen Schönhausen) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 36, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Carlos Hoffmann den Ball ins Netz (42.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Schönhausen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der FSV Havelberg 1911 kassierte einmal Gelb.

Das finale Tor der Partie fiel 27 Minuten nach der Halbzeitpause, als Lecher den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (72.). Damit war der Sieg der Magdeburger entschieden. In Spielminute 90 handelten sich die Preussen Schönhausen noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Preussen Schönhausen – FSV Havelberg 1911

Preussen Schönhausen: Lindner – Hoffmann, Rosenhagen (56. Ludwig), Künnemann (76. Blaneck), Ziem (14. Tomru), Müller, Stolze (46. Kämpfer), Braunschweig, Lecher, Jürgens, Lemme (29. Lüthgarth)

FSV Havelberg 1911: Sell – Fritze (77. Schäfer), Stamer (58. Melzer), Seidel, Heidel, Leppin, Przyborowski, Wollermann, Suljanovic, Palenga, Sichkar

Tore: 1:0 Max Lecher (36.), 2:0 Carlos Hoffmann (42.), 3:0 Max Lecher (72.); Zuschauer: 130