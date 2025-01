Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 1 errangen Christian Schulze und sein Team Rossauer SV gegen den FSV Havelberg 1911 – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (1:0) wider.

Rossau/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 232 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Rossauer setzten sich deutlich mit 4:0 (1:0) gegen die Gäste aus Havelberg durch.

Martin Rückriem (Rossauer SV) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Havelberg 1911 steckte einmal Gelb ein (18.). Der Rossauer SV hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Christian Schulze. In der zweiten Halbzeit setzte Rossau noch einen drauf: In Minute 48 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Rückriem.

Der Siegeszug der Rossauer brach nicht ab. Minute 52: Rossau traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Rückriem ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 10

29 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Fabian Elling (Rossau) den Ball über die Linie bringen (74.). Mit 4:0 gingen die Rossauer als Sieger vom Platz. In Spielminute 84 handelte sich der Rossauer SV noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – FSV Havelberg 1911

Rossauer SV: Benecke – Klein, Sannemann, Wallmann, Schröder (74. Wilhelm), Noack, Elling, Ziems, Rückriem (82. Worsch), Meyer, Brünicke

FSV Havelberg 1911: Sell – Seidel, Przyborowski (74. Schönemann), Seidel, Heidel (67. Kurnytski), Oppermann (52. Yefymenko), Liebsch, Suljanovic, Wollermann (74. Sichkar), Palenga (27. Fritze), Leppin

Tore: 1:0 Martin Rückriem (5.), 2:0 Martin Rückriem (48.), 3:0 Martin Rückriem (52.), 4:0 Fabian Elling (74.); Zuschauer: 232