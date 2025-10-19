Einen 3:2 (2:2)-Heimerfolg gegen den TSV Brettin/Roßdorf I heimste der Rossauer SV am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 ein.

Rossau/MTU. Am Sonntag haben sich der Rossauer SV und der TSV Brettin/Roßdorf I ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (2:2).

Es waren bereits 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Gianni Schmahl für Brettin/Roßdorf traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Moritz Noack den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (29.).

Rossauer SV und TSV Brettin/Roßdorf I – 1:1 in Minute 29

Tor Nummer drei schoss Tim Ole Nowack für Rossau (32.). Es blieb spannend. Jeremy Feuerherdt (Brettin/Roßdorf) traf in Minute 37. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Stefan Wallmann den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Rossau sicherte (75.). Der Rossauer SV hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – TSV Brettin/Roßdorf I

Rossauer SV: Benecke – Wilhelm (87. Schmitz), Rieger, Ziems, Brünicke, Hannemann (46. Grimm), Nowack, Wallmann, Noack (90. Kalkofen), Baik, Elling

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Kniesche, Schmahl, Lindemann, Feuerherdt (70. Matthäus), Müller, Papke (76. Rähse), Dauter (79. Gronwald), Feuerherdt, Lindemann (61. Zander), Tepper

Tore: 0:1 Gianni Schmahl (25.), 1:1 Moritz Noack (29.), 2:1 Tim Ole Nowack (32.), 2:2 Jeremy Feuerherdt (37.), 3:2 Stefan Wallmann (75.); Schiedsrichter: Tobias Petzke (Stendal); Assistenten: Marc Jensen, Marko Roßnick; Zuschauer: 178