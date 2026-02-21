Die SG Letzlingen / Potzehne sicherte sich am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 einen 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den 1. FC Lok Stendal II.

Gardelegen/MTU. Im Spiel zwischen Letzlingen / Potzehne und Stendal am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 2:1 (0:1)-Sieg für das Team aus Letzlingen / Potzehne.

Elias Wolff (1. FC Lok Stendal II) netzte 18 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Stendaler konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Stefan Saluck der Torschütze (69.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 16

SG Letzlingen / Potzehne und 1. FC Lok Stendal II – 1:1 in Minute 69

Nur fünf Minuten vor Spielende gelang es Albrecht Bock, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Gardeleger zu entscheiden (85.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG Letzlingen / Potzehne wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – 1. FC Lok Stendal II

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – A. Bock, Krehl (63. M. Bock), Benecke (60. A. R. Daries), Grabau, Schulze, D. Mertens (81. Borchert), Saluck, Pape (68. L. Daries), Engler, O. L. Mertens (68. Schlamann)

1. FC Lok Stendal II: Poser – Konieczny (39. Bordizhenko), Borkenhagen, Balliet, Matiiv, Wolff, Schulze (65. Korbani), Kovalov, Handge, Grigo, Frötschner (60. Kliche)

Tore: 0:1 Elias Wolff (18.), 1:1 Stefan Saluck (69.), 2:1 Albrecht Bock (85.); Schiedsrichter: Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde); Assistenten: Lars Böttger, Rene Knopp; Zuschauer: 60