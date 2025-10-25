Einen 3:2 (1:1)-Heimerfolg gegen den SV Liesten 22 fuhr die SG Letzlingen / Potzehne am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 ein.

Gardelegen/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich die SG Letzlingen / Potzehne und der SV Liesten 22 am Samstag 3:2 (1:1) getrennt.

Die Gardeleger Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in einer ersten Spielhälfte bis dahin ohne Treffer in Minute 38 dann von Detlef Mertens ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Salzwedelern eine unverhoffte Führung (38.). Die Gardeleger legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Ingo Wiegmann der Torschütze (45+1.).

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Letzlingen / Potzehne kassierte einmal Gelb. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Stefan Saluck/Letzlingen / Potzehne (64.), gefolgt von Lukas Paul (SV Liesten 22) in Minute 69. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG Letzlingen / Potzehne kassierte noch einmal Gelb.

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Wiegmann den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Letzlingen / Potzehne sicherte (73.). In Spielminute 91 handelte sich der SV Liesten 22 noch eine Gelbe Karte ein. Die Gardeleger haben sich somit Platz 14 gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – SV Liesten 22

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – A. Bock, Wiegmann (85. Schlamann), O. L. Mertens, Freytag (58. Daries), Engler, Schulze, Saluck, Grabau, D. Mertens, Krehl (70. M. Bock)

SV Liesten 22: Fedea – Czaplinski, Glameyer, Czaplinski (46. Müller), Mateev, Zurleit (29. Subke), Paul, Luckmann, Langer (82. Saliho), Bastian (71. Koneczek), Mateev

Tore: 0:1 Detlef Mertens (38.), 1:1 Ingo Wiegmann (45.+1), 2:1 Stefan Saluck (64.), 2:2 Lukas Paul (69.), 3:2 Ingo Wiegmann (73.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Bernd Manecke, Willy Pultermann; Zuschauer: 68