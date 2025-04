Die SG Letzlingen / Potzehne errang am 19. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 einen 4:3 (2:1)-Heimsieg gegen den SV Medizin Uchtspringe.

Gardelegen/MTU. Die SG Letzlingen / Potzehne und der SV Medizin Uchtspringe haben sich am Freitag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 4:3 (2:1).

Christian Wernecke (SG Letzlingen / Potzehne) netzte elf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SG Letzlingen / Potzehne musste einmal Gelb hinnehmen (23.). Die Gardeleger legten in der 30. Minute nach. Diesmal war Ingo Wiegmann der Torschütze.

2:0 Vorsprung für SG Letzlingen / Potzehne – 30. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Medizin Uchtspringe steckte jetzt einmal Gelb ein. Spielstand 4:2 für die SG Letzlingen / Potzehne.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.04.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 19

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich vier Minuten bis zum Abpfiff, als Manuel Stoppa den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (86.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Uchtspringer aber nicht mehr wettmachen.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – SV Medizin Uchtspringe

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Engler, Schlamann, Wiegmann, Wernecke, M. Bock, Schulze, Mertens, A. Bock, Saluck, Grabau (78. Tabbert)

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Stoppa, Rostomyan, Bosse, Mohamad Ababaker, Adam, Borchert (53. Schunke), Gohr, Gronau, Bierstedt (85. Wiese)

Tore: 1:0 Christian Wernecke (11.), 2:0 Ingo Wiegmann (30.), 2:1 (45.+2), 3:1 Christian Wernecke (57.), 4:1 Janek Schulze (77.), 4:2 Michael Adam (80.), 4:3 Manuel Stoppa (86.); Schiedsrichter: Maximilian Soppa (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Port, Nils Lehmann; Zuschauer: 82