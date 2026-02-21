Am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 gelang der SG Letzlingen / Potzehne ein 2:1 (0:1)-Heimsieg über den 1. FC Lok Stendal II.

Gardelegen/MTU. Letzlingen / Potzehne – Stendal: Nachdem die SG Letzlingen / Potzehne an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (0:1).

Elias Wolff traf für den 1. FC Lok Stendal II in Spielminute 18 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor konnten die Gardeleger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Stefan Saluck den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 16

1:1 im Duell zwischen SG Letzlingen / Potzehne und 1. FC Lok Stendal II – 69. Minute

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Albrecht Bock den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Letzlingen / Potzehne sicherte (85.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG Letzlingen / Potzehne wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – 1. FC Lok Stendal II

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Grabau, Krehl (63. M. Bock), A. Bock, Pape (68. L. Daries), Schulze, O. L. Mertens (68. Schlamann), Saluck, D. Mertens (81. Borchert), Engler, Benecke (60. A. R. Daries)

1. FC Lok Stendal II: Poser – Schulze (65. Korbani), Kovalov, Wolff, Grigo, Frötschner (60. Kliche), Balliet, Konieczny (39. Bordizhenko), Matiiv, Borkenhagen, Handge

Tore: 0:1 Elias Wolff (18.), 1:1 Stefan Saluck (69.), 2:1 Albrecht Bock (85.); Schiedsrichter: Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde); Assistenten: Lars Böttger, Rene Knopp; Zuschauer: 60