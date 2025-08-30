Kein Punktgewinn für SG Letzlingen / Potzehne: Im eigenen Stadion musste das Team am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den Möringer Sportverein hinnehmen.

Gardelegen/MTU. Am Samstag haben sich die SG Letzlingen / Potzehne und der Möringer Sportverein ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 1:2 (0:1).

Christopher Bünnig (Möringer Sportverein e.V.) netzte nach 31 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor konnten die Gardeleger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Marcel Grabau den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

53. Minute SG Letzlingen / Potzehne und Möringer Sportverein im Gleichstand – 1:1

In Minute 60 fiel das letzte Tor der Partie. 15 Minuten nach Anpfiff gelang es Paul Schönburg, den Ball ins Netz zu befördern (60.). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Gardeleger sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – Möringer Sportverein

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Grabau, Pape, Engler, Krehl, Lamprecht (54. F. Schlamann), Schulze, Bock, Mertens, Wiegmann, M. Schlamann

Möringer Sportverein: Bauer (70. Wittrien) – Bünnig, Mayer (66. Schilling), Huch, Täger, Berr (87. Bade), Köppe, Kumpe, Rosentreter, Hutsu, Schönburg

Tore: 0:1 Christopher Bünnig (31.), 1:1 Marcel Grabau (53.), 1:2 Paul Schönburg (60.); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Niklas Stoye, Leonard Viohl; Zuschauer: 52